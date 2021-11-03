Москва, 3 ноября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. С федерального государственного унитарного предприятия «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» крупную сумму требует Минобороны России. Соответствующий иск поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Заявление на сумму 11 405 316,69 рубля было подано 1 ноября 2021 года. Прочие детали дела пока не сообщались.

Между тем в августе 2021 года Минобороны уже дважды обращалось с претензиями к ФГУП, в том числе с заявлением «о взыскании по государственному контракту №1 820 187 308 561 452 110 970 880 от 19 сентября 2018 года неустойки в размере 2 013 237 рублей 79 копеек». Спор слушается в закрытом режиме. Это связано с тем, что истец ссылается в том числе на тактико-техническое задание, имеющее гриф «Секретно».

Напомним, на днях министерство также обратилось с претензиями на сумму более 107 млн рублей к АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», с которым уже имеются несколько крупных финансовых споров.