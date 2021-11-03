Владивосток, , 03:34 — REGNUM Арбитраж Приморского края 15 декабря 2021 года рассмотрит иск о самобанкротстве, который был подан МУП Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство». Основанием для обращения в суд стали неподъёмные многомиллионные долги, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано 21 октября 2021 года. 28 октября дело принял судья Николаев.

Истец просит ввести в отношении себя первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Его долги оцениваются в 11 223 918,46 рубля, из которых «задолженность по обязательствам в бюджет в размере 8 508 908,26 рубля, ООО «Лесозаводскавтотранс» в размере 37 000 рублей, ПАО «ДЭК» в размере 1 424 644,47 рубля». Ещё 977,4 тыс. рублей — долг перед администрацией Лесозаводского городского округа и 275 965,73 рубля — задолженность по заработной плате перед персоналом. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник СРО ААУ «Евросиб».

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие было создано в январе 2019 года с основным видом деятельности — сбор и обработка сточных вод. И. о директора — Наталья Васильева, учредитель — администрация Лесозаводского городского округа.