Владивосток, 3 ноября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края 15 декабря 2021 года рассмотрит иск о самобанкротстве, который был подан МУП Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство». Основанием для обращения в суд стали неподъёмные многомиллионные долги, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление было подано 21 октября 2021 года. 28 октября дело принял судья Николаев.

Истец просит ввести в отношении себя первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Его долги оцениваются в 11 223 918,46 рубля, из которых «задолженность по обязательствам в бюджет в размере 8 508 908,26 рубля, ООО «Лесозаводскавтотранс» в размере 37 000 рублей, ПАО «ДЭК» в размере 1 424 644,47 рубля». Ещё 977,4 тыс. рублей — долг перед администрацией Лесозаводского городского округа и 275 965,73 рубля — задолженность по заработной плате перед персоналом. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник СРО ААУ «Евросиб».

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие было создано в январе 2019 года с основным видом деятельности — сбор и обработка сточных вод. И. о директора — Наталья Васильева, учредитель — администрация Лесозаводского городского округа.