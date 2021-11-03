Богота, , 03:33 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами схода оползня в департаменте Нарино на юго-западе Колумбии, сообщает местное управления по делам гражданской обороны на официальной странице в Twitter.

Медельин Цитата из к/ф «Колумбия: страсть и трепет», реж. Олег Приходько. 2018. Россия

«Наши добровольцы ведут поиск пропавших людей», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате схода оползня погибли шесть человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Еще не менее 20 пропали без вести. По предварительной версии, причиной схода оползня стали продолжительные ливни.

Отмечается, что в спасательной операции принимают участие сотрудники экстренных служб, Красного Креста, полиции и пожарного департамента. Также для поиска пропавших людей задействовали поисковых собак.