Москва, , 03:34 — REGNUM Новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности утвердил 2 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

Речь идет о классификации информации по трем категориям: секретной, совершенно секретной и особой важности. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

В нем говорится, что сведениями особой важности будут считать информацию, касающуюся военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которой может нанести вред интересам государства.

Кроме того, в документе говорится, что составляющая гостайну информация будет отнесена к секретным сведениям, когда ее передача может привести к ущербу для организаций, осуществляющих вышеуказанные виды деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован проект приказа Федеральной службы безопасности РФ с обширным списком сведений, которые не относятся к гостайне, но могут навредить интересам России. В связи с этим в документе предложено запретить передавать иностранцам подобную информацию.

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