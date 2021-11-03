Домодедово, Московская область, , 03:27 — REGNUM Рейсовый автобус врезался в дерево в подмосковном Домодедове, сообщает пресс-служба управления МВД России по Московской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, авария произошла на 43-м километре Каширского шоссе. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и 17-летний пассажир. По предварительной версии, водитель автобуса почувствовал за рулем недомогание, из-за чего и возникла аварийная ситуация. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября пассажирский автобус сбил пешехода в центре Москвы на Солянке. Подробностей о состоянии пострадавшего пешехода не поступало.