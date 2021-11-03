Макао, Китай, 3 ноября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Доходы игорной индустрии Макао в октябре упали на 40% в годовом исчислении из-за вспышки COVID-19, сообщило 1 ноября надзорное ведомство Специального административного района (САР) Макао, передает агентство Синьхуа.

Макао

Бюро инспекции и координации игровой отрасли Макао сообщило в своем последнем отчете, что выручка от игорной сферы в октябре составила 4,365 млрд патак (около $545 млн), что на 40% в годовом исчислении. Накопленный доход за первые 10 месяцев этого года достиг 72,152 млрд патак (около $9 млрд), что на 57,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С конца сентября по начало октября САР Макао был поражен новым витком эпидемии COVID-19. В течение большей части октября соседняя провинция Гуандун на материковой части Китая требовала, чтобы лица, въезжающие в Гуандун из Макао, находились в карантине в течение 14 дней.