Тайбэй, 3 ноября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Тайвань сократит обязательный карантин в отелях в рамках эпидемиологических мер профилактики до десяти дней с нынешних четырнадцати на новогодние каникулы по лунному календарю, сообщило агентство по мониторингу заболеваний острова, передаёт 2 ноября агентство Синьхуа.

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Смягченные правила будут применяться к прибывающим из регионов с низким уровнем риска с 14 декабря 2021 года по 14 февраля 2022 года, сообщило агентство. Согласно новым правилам, только десять дней карантина придется провести в специально отведенном для карантина отеле COVID-19 или в специальном карантинном учреждении. Остальные четыре дня можно провести в жилище на Тайване.

В настоящее время все 14 дней карантина должны быть проведены в специально отведенных гостиницах или на карантинных объектах. Путешественникам, которые побывали в ключевых регионах высокого риска или проехали транзитом через них в течение двух недель до въезда на Тайвань, все равно придется пройти карантин в концентрированном карантинном учреждении в течение 14 дней.

Тайвань решил скорректировать правила на фоне опасений большого наплыва людей на китайские новогодние праздники, начинающийся в конце января. Это может привести к ограничению доступности номеров в карантинных отелях, сообщило агентство. Смягченные требования к карантину также появились после того, как эпидемия COVID-19 на острове ослабла, и во многих странах повысились показатели вакцинации.