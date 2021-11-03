Токио, , 03:22 — REGNUM Шестеро граждан России были награждены орденами Восходящего солнца. Об этом сказано в опубликованном 3 ноября постановлении правительства Японии.

Орден Восходящего солнца (сс) Borodun

Орденом Восходящего солнца третьей степени были награждены генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вице-президент РАН Валентин Сергиенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев.

Ордена Восходящего солнца четвёртой степени удостоился экс-проректор Сахалинского государственного университета Виктор Корсунов.

Ранее список награждённых японским орденом Восходящего солнца был опубликован в конце апреля текущего года. Тогда им были награждены пятеро граждан России, в том числе всемирно известный музыкант и дирижёр Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов.

Орден Восходящего солнца был учреждён в 1875 году и является старейшим орденом Японии. Первым гражданином России, удостоенным этой награды, стал в 1881 году Иван Зарубин, механик на фрегате «Паллада».

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