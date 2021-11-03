Москва, 3 ноября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Некоторые пациенты, заболевшие COVID-19, сообщают о своей вакцинации и предъявляют поддельный сертификат, что быстро выявляется во время проведения теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Об этом сообщил глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

По его словам, аденовирус входит в состав вакцины «Спутник V», служит средством доставки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2 и встречается в естественных условиях крайне редко. Таким образом, подтверждением вакцинации может стать появление специфических антител к оболочке Ad26.

«Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — цитируют «Известия» Гинцбурга.

В настоящее время Центр Гамалеи протестировал около 60 пациентов и выяснил, что у 80% их них были поддельные сертификаты о вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, установлены 293 подозреваемых в подделке документов.