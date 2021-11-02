Турин, Италия, 3 ноября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» покинет Лигу чемпионов УЕФА 2021/2022 после поражения от туринского «Ювентуса» в матче четвертого тура группового этапа, который состоялся 2 ноября в итальянском Турине.

(сс) Alex Schmitt Футбольный клуб «Ювентус»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 11-й минуте первый гол забил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. На 26-й минуте игры защитник «Зенита» Вячеслав Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную, где защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот. Таким образом, счёт сравнялся.

На 58-й минуте Дибала со второй попытки забил гол с пенальти, затем разрыв увеличили Федерико Кьеза (73) и Альваро Мората (82). В компенсированное время нападающий «Зенита» Сердар Азмун отыграл один мяч (90+2).

После выбытия из Лиги чемпионов «Зенит» продолжит выступление в Лиге Европы.

«Ювентус» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира. 23 ноября в Швеции «Зенит» встретится с «Мальме».