Стокгольм, , 02:36 — REGNUM В Швеции мужчина упал с высоты седьмого этажа на двух человек в концертном зале в городе Уппсала и при падении убил одного человека, сообщает пресс-служба местной полиции.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве уточняют, что мужчина в возрасте около 80 лет упал с большой высоты на двух человек, находившихся в фойе концертного зала. В результате падения погиб как сам упавший, так и один человек, на которого упал пострадавший. Второй человек, женщина, получила травмы.

В настоящее время концертный зал закрыт в связи с проведением расследования. В нем планировалось проведение концерта в честь музыкантов из шведской группы ABBA, однако мероприятие пришлось отменить из-за трагедии. Пока полиция придерживается версии, что инцидент был всего лишь несчастным случаем.