Пекин, 3 ноября, 2021, 02:35 — ИА Регнум. 25-я часть бесконечного сериала про британского спецагента Джеймса Бонда «Не время умирать» продолжил лидировать в прокате на материковой части Китая 1 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает 2 ноября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2021. США — Великобритания

Пятый и последний фильм про агента «007» с Дэниелом Крейгом в главной роли завершил свой четвертый день проката с 19,5 млн юаней сборов (около $3,05 млн). Военный эпос «Битва при Чосинском водохранилище» занял второе место, заработав 11,18 млн юаней. Его суммарные сборы превысили 5,5 млрд юаней после 33 дней показа.

За ним последовала японская драма 2008 года «Отъезды», которая собрала 4,07 млн юаней. «Дюна» режиссера Дени Вильнева, являющаяся экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта, покинула тройку лидеров по кассовым сборам в Китае за 1 ноября.