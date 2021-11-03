Москва, , 02:32 — REGNUM Власти США могут скрывать истинную причину инцидента со своей атомной подводной лодкой Connecticut в Южно-Китайском море, которая по официальной версии Вашингтона столкнулась с подводной горой. Об этом написал 2 ноября в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Подлодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Сенатор напомнил, что американские субмарины снабжены специальным гидроакустическим оборудованием, способным замечать объекты, подобные горам под водой.

«Удивительно: новейшее гидроакустическое оборудование, установленное на американских подлодках, не могло обнаружить подводную гору?! Да эти горы еще в 1970-ые годы умели обнаруживать!» — считает он.

По мнению парламентария, если отбросить версию с засекреченным происшествием, то речь идет о недопустимой ошибке экипажа подводного аппарата.

«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море и получила повреждения. 2 ноября представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США утаивают информацию об инциденте и ведет себя в этой ситуации безответственно.

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