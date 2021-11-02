Пушков нашел несоответствие в истории с подлодкой США в Южно-Китайском море
Москва, 3 ноября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Власти США могут скрывать истинную причину инцидента со своей атомной подводной лодкой Connecticut в Южно-Китайском море, которая, по официальной версии Вашингтона, столкнулась с подводной горой. Об этом написал 2 ноября в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что американские субмарины снабжены специальным гидроакустическим оборудованием, способным замечать объекты, подобные горам под водой.
«Удивительно: новейшее гидроакустическое оборудование, установленное на американских подлодках, не могло обнаружить подводную гору?! Да эти горы еще в 1970-е годы умели обнаруживать!» — считает он.
По мнению парламентария, если отбросить версию с засекреченным происшествием, то речь идет о недопустимой ошибке экипажа подводного аппарата.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», — добавил Пушков.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море и получила повреждения. 2 ноября представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США утаивают информацию об инциденте и ведут себя в этой ситуации безответственно.