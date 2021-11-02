Москва, 3 ноября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Власти США могут скрывать истинную причину инцидента со своей атомной подводной лодкой Connecticut в Южно-Китайском море, которая, по официальной версии Вашингтона, столкнулась с подводной горой. Об этом написал 2 ноября в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Сенатор напомнил, что американские субмарины снабжены специальным гидроакустическим оборудованием, способным замечать объекты, подобные горам под водой.

«Удивительно: новейшее гидроакустическое оборудование, установленное на американских подлодках, не могло обнаружить подводную гору?! Да эти горы еще в 1970-е годы умели обнаруживать!» — считает он.

По мнению парламентария, если отбросить версию с засекреченным происшествием, то речь идет о недопустимой ошибке экипажа подводного аппарата.

«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море и получила повреждения. 2 ноября представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США утаивают информацию об инциденте и ведут себя в этой ситуации безответственно.