Пекин, 3 ноября, 2021, 02:29 — ИА Регнум. По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, в Китае наблюдается значительное улучшение поставок угля, поскольку производство значительно расширилось, а цены стабилизировались, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

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С середины октября среднесуточная добыча угля в стране превысила 11,5 млн тонн, при этом самый высокий показатель за последние годы достиг 11,72 млн тонн, говорится в сообщении комиссии.

Наиболее торгуемый январский фьючерсный контракт на энергетический уголь на товарной бирже Чжэнчжоу продолжал падать в цене, поскольку страна приняла множество мер для регулирования чрезмерных рыночных спекуляций.

1 ноября фьючерсные цены на энергетический уголь закрылись на уровне 917,6 юаня (около $142,95), снизившись на 53% с максимума в 1 982 юаней 19 октября, свидетельствуют данные биржи. По мере сокращения поставок угля запасы топлива на ключевых угольных электростанциях в стране ускоряют рост.

«В последние дни ежедневные поставки угля на ключевые угольные электростанции превысили 8 млн тонн, при этом самый высокий показатель превысил 8,32 млн тонн, что является историческим максимумом», — говорится в сообщении комиссии.

Главный экономический планировщик Китая заявил, что ожидает, что запасы угля на электростанциях страны превысят 110 млн тонн, что может обеспечить 20-дневное потребление.

Запасы угля на электростанциях в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин увеличились до более чем 12,7 млн тонн, что почти вдвое превышает показатель, наблюдавшийся в конце сентября, и может обеспечить потребление в течение 32 дней, говорится в сообщении комиссии.