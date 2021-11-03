Вашингтон, , 02:23 — REGNUM В Китае существует мощный, крупный и быстрорастущий частный сектор, и, по данным Института мировой экономики Петерсона (PIIE), мнение о том, что частный сектор Китая «подвергается опасности» из-за кампании государственных регуляторов преувеличены, сообщает агентство Синьхуа.

«На самом деле китайские интернет-компании, подвергшиеся этой кампании, составляют лишь небольшую долю крупного частного сектора, который все еще инвестирует, растет и превосходит государственный сектор», — говорится в статье, опубликованной недавно PIIE, аналитическим центром в Вашингтоне, округ Колумбия.

Частные компании, пострадавшие от ужесточения регулирования в Китае за последний год, являются просто небольшой частью всего частного сектора страны, говорится в статье, озаглавленной «Действительно ли небо падает для частных фирм в Китае?».

По состоянию на конец 2019 года в Китае насчитывалось почти 20 млн частных фирм, что почти в четыре раза больше, чем за последнее десятилетие, и только 266 000 государственных фирм, число которых растет незначительно, плюс почти 83 млн индивидуальных предприятий, принадлежащих исключительно одному физическому лицу, говорится в статье со ссылкой на статистику Китая.

«Крупный частный сектор Китая — это больше, чем просто интернет-компании… В 2020 году только 11 интернет-компаний входили в число 500 крупнейших частных фирм по объему выручки», — говорится в сообщении. Конечный пункт

Сдерживание Китаем некоторых крупнейших интернет-компаний страны влияет лишь на небольшую долю его цифровой экономики и общего ВВП, говорится в другой статье, опубликованной недавно PIIE.