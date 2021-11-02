Пекин, 3 ноября, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Китай подал официальную заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA), сообщило 1 ноября Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Министр коммерции Ван Вэньтао направил письмо министру торговли и роста экспорта Новой Зеландии Дэмиену О'Коннору, который является депозитарием соглашения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Заявка на вступление в DEPA соответствует курсу Китая на дальнейшее углубление внутренних реформ и расширение открытости на высоком уровне и поможет стране укрепить сотрудничество в области цифровой экономики с другими членами и содействовать инновациям и устойчивому развитию в рамках новой парадигмы развития, говорится в сообщении министерства.