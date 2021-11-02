Москва, 3 ноября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Рост цен на молоко и молочную продукцию не исключает в декабре Минсельхоз. Об этом 3 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

Chris Pelliccione Молоко

Министерство указывает на повышение себестоимости изготовления молочных продуктов и на ввод маркировки с 1 сентября, что может стать причиной дополнительных затрат для производителей. Отмечается, что за последний год себестоимость производства молочной продукции выросла как минимум на 10−12%, подорожали как сырьё, так и его переработка. При этом повышения цены при реализации не произошло, что привело к снижению прибыли у компаний.

По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%). Кроме того, указывается, что производителям пришлось направить часть средств на маркировку продукции, которая стала обязательной с 1 сентября. Этими факторами объясняется экономически обоснованный рост цен на конечный продукт.

Величина предполагаемого подорожания в документе не указана. В Минпромторге пояснили, что специалисты постоянно ведут работу, направленную на сдерживание «взрывного» роста цен маркированной продукции. Отмечается, что крупные ритейлеры уже получают предупреждение от производителей о подорожании молочной продукции с 1 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мишустин поручил продолжить подготовку мер по поддержке аграриев для сдерживания цен на продукты питания.