Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. В Ростовской области выявлены первые случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«Вирус в область пришёл. За последнюю неделю мы уже выявили сразу шесть вирусов гриппа Н3N2. Все вирусы отправлены в новосибирский институт «Вектор», чтобы посмотреть, тот ли это штамм, который используется сейчас в вакцинации», — сказал главный санитарный врач Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от гриппа привито более одного миллиона человек, что превышает 25% от численности населения региона. Прошли вакцинацию 837 тыс. 721 взрослый и 180 тыс. 846 детей. За счёт средств работодателей иммунизацией охвачены 45 тыс. 664 человека.