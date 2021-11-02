Вашингтон, 3 ноября, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намеренно внесли дополнительную неясность в вопрос о том, при каких обстоятельствах они могут задействовать ядерное оружие, что требует исправления, заявил 2 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая на онлайн-форуме «Диалог Форт-Росс».

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Нам бы всё-таки хотелось увидеть любые шаги, которые могли бы добавить конкретики, снять неопределенность в этой области — чтобы ядерный порог был выше, чем сегодня. Это было бы взаимно», — сказал российский дипломат.

По словам Рябкова, работа в направлении повышения порога применения ядерного оружия продолжается, и в Москве готовы обсудить этот вопрос с представителями администрации президента США Джо Байдена в рамках стратегического диалога РФ-США.

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В ходе своего выступления замглавы МИД России заявил также, что нынешний кризис в отношениях между Россией и США сегодня несёт в себе большую опасность, чем в годы Холодной войны.