Ростов-на-Дону, , 02:09 — REGNUM В Ростовской области с 3 ноября возобновляется работа гостиничных кафе и ресторанов. Соответствующие изменения утвердил донской губернатор Василий Голубев.

Ресторан. Блинчики Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В период нерабочих дней гостиничные кафе и рестораны смогут оказывать услуги общественного питания постояльцам, а также сотрудникам. Для остальных граждан доступна дистанционная покупка блюд.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовской области на период нерабочих дней была приостановлена работа всех предприятий общественного питания. Они могут принимать заказы, работать навынос и осуществлять доставку.