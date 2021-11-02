Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону власти хотят построить трёхуровневую сеть городского транспорта. В рамках реализации проекта предлагается использовать скоростной магистральный, обычный магистральный и подвозящий типы транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской транспорт

«В качестве скоростного магистрального [типа транспорта] речь идёт о создании сети линий внутригородского лёгкого рельсового транспорта, основанной на трансформации существующей трамвайной системы города, со скоростными участками и перспективой дальнейшего развития», — цитирует директора департамента транспорта Христофора Ермашова издание «Аргументы и факты».

Обычный магистральный транспорт будет представлять собой маршруты автобусов и троллейбусов, а также участков легкорельсового транспорта и трамвая, подвозящие маршруты будет обслуживать безрельсовый транспорт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее получила одобрение со стороны федеральных властей заявка на инфраструктурный проект по модернизации городского трамвая в Ростове-на-Дону. На модернизацию трамвая в областном центре предполагается направить инфраструктурный бюджетный кредит в размере 15,4 млрд рублей и 69,3 млрд рублей из внебюджетных источников.