Багдад, , 01:56 — REGNUM Один человек скончался после массового пищевого отравления в одном из кафе в провинции Майсан на юго-востоке Ирака, 2 ноября передал телеканал Al Arabiya.

Кафе thomaspedrazzoli

Еще по меньшей мере 290 пострадали. Заведение специализируется на приготовлении фалафеля (блюдо из бобовых). По подозрению в причастности к инциденту задержаны шестеро сотрудников и владелец кафе.

Портал Shafak News со ссылкой на представителя местного департамента здравоохранения Мухаммеда аль-Кинани, распространил информацию о том, что источником отравления может быть инфекция в воде. Ее пробы направлены в лабораторию для исследования. Аль-Кинани также рассказал, что все пострадавшие госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября не менее 40 российских туристов получили пищевое отравление в четырёхзвёздочном отеле в египетском городе-курорте Хургада.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте задержали сотрудников отеля, где отравились туристы