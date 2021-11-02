Минск, 3 ноября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. По предложению КГБ Белоруссии и в соответствии с новыми нормами закона «О борьбе с терроризмом» генпрокурор республики Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации «Супраціў» (в том числе входящих в нее инициатив «Кибер-партизаны», «Дружины Народной Самообороны — ДНС», «Буслы ляцяць») «террористической» и запрете её деятельности. Об этом 2 ноября проинформировал сайт генпрокуратуры постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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По информации прокуроров, организации «Супраціў» («Сопротивление») была сформирована в мае 2021 года. Руководство ею осуществляют из США два гражданина Белоруссии.

«Ключевые цели создания и деятельности формирования — объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; дискредитация органов государственной власти и управления; насильственное изменение конституционного строя республики, — сообщила генпрокуратура. — Инструментами функционирования сообщества стали Telegram-каналы и чаты, в которых публикуются материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации».

В октябре 2021 года группы граждан, состоящие в одноимённых телеграм-каналах и чатах, были признаны властями Белоруссии «экстремистскими формированиями». В отношении участников этих групп возбуждены уголовные дела по статьям 218 (уничтожение или повреждение имущества), 289 (акт терроризма), 290 (угроза совершением акта терроризма) Уголовного кодекса Белоруссии.

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