Кишинёв, , 01:39 — REGNUM Молдавское правительство намерено провести аудит задолженности компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» и обратиться к российскому поставщику с целью реструктуризации долга в случае необходимости, заявил 2 ноября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала Moldova 1.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«У нас немного времени, мы должны провести аудит за 4−5 месяцев. Затем будем решать, существует ли возможность погасить долг в течение пяти лет. Если нет, то придется вести переговоры с «Газпромом» и просить о реструктуризации долга», — сказал он.

Спыну добавил также, что правительство Молдавии не собирается превращать долг «Молдовагаза» в государственный долг.

Ранее молдавский вице-премьер заявил, что Кишинёву удалось добиться от «Газпрома» нужной скидки на газ. Молдавия погасила часть задолженности за топливо, которое было получено в сентябре 2021 года и не намерена увеличивать долг за новые поставки.

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