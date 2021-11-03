Киев, , 01:37 — REGNUM Новую вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную львовским Институтом биологии клеток Национальной академии наук Украины, начали испытывать в лаборатории польского города Гданьск. Об этом 2 ноября передал телеканал «Украина-24».

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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В случае успешного завершения проверки препарат будут выпускать в указанном учреждении в виде таблеток или спрея. По словам создателей вакцины, для ее разработки был применен синтез белков в клетках дрожжей. Они отметили, что речь идет о гуманизированных дрожжах, которые быстро растут в простой среде, что позволяет добиваться низкой себестоимости препарата.

Кроме того, в Институте биологии клеток также создали инъекционную вакцину, в основе которой использованы очищенные белков вируса. Этот препарат уже испытывают на мышах.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября российский Центр им. Гамалеи начал клинические испытания своей назальной вакцины от COVID-19 — SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.

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