Минск, 3 ноября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. За сопротивление милиции при подавлении не санкционированного властями митинга 37-летний К. — житель города г. Марьина Горка (Минская область) получил 1,6 года лишения свободы. Об этом 2 ноября проинформировала генпрокуратура Белоруссии.

Amnesty.org Белоруссия

«В ходе судебного следствия установлено, что К. 25 июля 2021 года, около 13.00, во время его задержания за участие в несанкционированном массовом мероприятии не подчинился законным требованиям сотрудника Пуховичского РОВД о прекращении противоправных действий. При этом высказывал в адрес правоохранителей угрозы насилием и нанес не менее двух ударов по телу милиционера, — сказано в сообщении. — В суде обвиняемый вину не признал. Пояснил, что умысла на причинение телесных повреждений у него не было. Однако не исключает, что мог ударить сотрудника органов внутренних дел в ходе задержания».

Суд Пуховичского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу. Осужденный отправится отбывать наказание в исправительную колонию усиленного режима.

Формально приговор может быть обжалован и опротестован. Однако ещё осенью 2020 года Александр Лукашенко дал генпрокурору Андрею Шведу указание требовать максимального наказания для оппозиционеров, так как, по его мнению, «иногда не до законов».

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