Киев, , 01:31 — REGNUM 2 ноября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» каталонская «Барселона» одержала минимальную победу над «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте встречи забил 19-летний нападающий сборной Испании Ансумане Фати. Эта победа стала первой для «сине-гранатовых» при новом временном тренере Серхи Бархуане.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Желтые карточки получили Эрик Гарсия (20'), Денис Гармаш (41'), Виталий Буяльский (45+1'), Гави (46') и Клеман Лангле (50').

Составы команд:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 77'), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81'), Цыганков, Де Пена (Вербич, 77'), Буяльский (Ленднев, 81'), Гармаш (Витиньо, 70').

«Барселона»: тер Штеген, Лангле (Араухо, 79'), Мингеса, Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гонсалес, Фати (Бальде, 87'), Гави (Дембеле, 65'), Депай.

«Барселона» одержала вторую победу в группе E подряд, набрала шесть очков и поднялась на вторую строчку. Киевское «Динамо» с одним очком осталось на последнем месте.