Кабул, , 01:31 — REGNUM Ответственность за взрывы в госпитале в столице Афганистана Кабуле взяла на себя радикальная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 ноября сообщает Agence France-Presse.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным, полученным агентством от представителей боевиков, пятеро членов террористической группировки совершили скоординированную атаку на госпиталь.

Напомним, 2 ноября группа террористов проникла в здание госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле, возле которого произошли взрывы. В результате атаки боевиков погибли 23 человека, получили ранения около 50.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате взрывов в центре Кабула погибли как минимум 19 человек.

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