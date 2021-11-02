Мюнхен, Германия, 3 ноября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. 2 ноября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче четвертого тура группы E Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 одержала крупную победу над «Бенфикой» (Лиссабон) со счетом 5:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Роберт Левандовски (26' Кингсли Коман, 61' Лерой Сане, 84' Мануэль Нойер), Серж Гнабри (32' Роберт Левандовски) и Лерой Сане (49' Альфонсо Дэвис). Два мяча португальской команды забили Фелипе Родригеш и Дарвин Нуньес на 38-й и 74-й минутах соответственно.

Желтые карточки: Вериссимо 45', Упамекано 51', Куасси 69'.

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Павар, Куасси, Упамекано, Дэвис (Ричардс, 64'), Киммих (Забитцер, 72'), Горецка, Сане (Мюллер, 72'), Коман (Мусиала, 64'), Гнабри (Сарр, 85'), Левандовски.

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссимо, Вертонген, Родригеш, Жилберто, Гримальдо (Рамуш, 77'), Мейте, Мариу (Бернардо, 77'), Эвертон (Гонсалвес, 64'), Пицци (Силва, 64'), Яремчук (Нуньес, 64').

«Бавария», одержав четвертую победу подряд и набрав двенадцать очков, за два тура до конца обеспечила себе участие в плей-офф турнира. «Бенфика» с четырьмя очками опустилась на третье место.