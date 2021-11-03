Турин, Италия, , 01:22 — REGNUM 2 ноября в Турине (Италия) в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 2:4. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 11-й минуте встречи забил оттянутый нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала — 1:0. Через пятнадцать минут Леонардо Бонуччи восстановил равновесие в счете, став автором автогола — 1:1. В дебюте второй половины Дибала вновь вывел хозяев вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1. Через пятнадцать минут Федерико Кьеза удвоил преимущество «старой синьоры», замкнув передачу Федерико Бернандески — 3:1. На 82-й минуте Альваро Мората довел счет до разгромного — 4:1. В компенсированное время Сердар Азмун забил «гол престижа» — 4:2.

Статистика матча («Ювентус"/ «Зенит»)

Удары 26/12

Удары в створ 11/4

Владение 56%/44%

Угловые 5/5

Нарушения 12/7

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Данило, Сандро, Бонуччи (Ругани, 85'), Маккени, Локателли (Артур, 80'), Бернандески (Рабьо, 80'), Кьеза, Мората, Дибала (Кулушевски, 85').

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 74'), Барриос, Караваев (Малком, 58'), Вендел (Кузнецов, 88'), Сутормин, Мостовой (Круговой, 58'), Клаудиньо (Ерохин, 74'), Азмун.

«Ювентус», одержав четвертую победу в группе и набрав двенадцать очков, укрепился на первом месте и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» с тремя очками практически потерял шансы на выход из группы.