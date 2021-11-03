Женева, Швейцария, , 01:18 — REGNUM Больше 5 млн человек умерли от COVID-19 в мире с начала пандемии, сообщила 2 ноября пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«На 2 ноября 2021 года ВОЗ зарегистрировала 246 951 274 подтвержденных случая заболевания COVID-19, включая 5 004 855 случаев с летальным исходом», — говорится в сообщении.

В организации отметили также, что число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 347 703, летальных исходов — на 5981.

Сильнее всего во время пандемии пострадали США (45,7 млн выявленных случаев заражения и 740,4 тыс. человек умерли), Индия (34,3 млн заразившихся) и Бразилия (21,8 млн заразившихся). В России, по официальным данным, выявлено 8,6 млн случаев заражения, умерли от COVID-19 240,8 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в мире стали более 5 млн человек