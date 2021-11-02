Брюссель, 3 ноября, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Сумму в €1 млрд на создание технологий для борьбы с глобальным потеплением климата выделит ЕС, 2 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции ООН по климату (COP26) в шотландском городе Глазго.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Кроме того, она сообщила, что к 2030 году Евросоюз планирует сократить до нуля углеродные выбросы по меньшей мере в ста европейских городах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава Белого дома Джо Байден заявил, что в 2021 году глобальное потепление нанесло ущерб США в размере $100 млрд. 1 ноября он сообщил, что американская сторона выполнит обещания по климату и к 2030 году сократит свои выбросы в атмосферу на 50−52%.