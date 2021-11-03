Гамбург, Германия, , 01:04 — REGNUM Самолёт авиакомпании Pegasus Airline, прибывший из Турции, приземлился с умершим на борту пассажиром в аэропорту немецкого города Гамбурга. Об этом 2 ноября сообщает издание Focus online.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines ERIC SALARD

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Инцидент произошёл ещё 25 октября, но известно о нём стало только сейчас. Скончавшийся 51-летний мужчина прибыл из Стамбула и является жителем немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. При установлении причин смерти выяснилось, что он был болен COVID-19.

В настоящее время расследуется, каким образом пассажир попал на борт самолёта, будучи заражённым коронавирусом. В ведомстве по вопросам здравоохранения в Гамбурге уточнили, что любой прибывший из Турции пассажир должен был предъявить перед посадкой на самолёт либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

В свою очередь в авиакомпании Pegasus Airline пояснили, что пассажир мог попасть на борт только в случае соблюдения всех положенных предписаний, введённых для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В авиакомпании уверяют, что мужчина перед посадкой предъявил сертификат о вакцинации от COVID-19.

Все пассажиры, летевшие рядом с умершим, будут проинформированы о произошедшем. Людям предстоит уйти на десятидневный карантин.

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