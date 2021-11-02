Исламабад, 3 ноября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Не менее 14 человек погибли при взрыве бомбы в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в местной полиции.

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По данным ведомства, неизвестные боевики прикрепили около пяти килограммов взрывчатки к мотоциклу и взорвали на дороге в районе Харан. При взрыве погибли 14 человек, еще несколько были ранены. Уточняется, что все погибшие и пострадавшие — мирные граждане. Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что при взрыве в провинции Белуджистан погибли два человека. Тогда уточнялось, что заминированный мотоцикл находился на парковке города Паджгур.