Минск, 3 ноября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. С 1 ноября Белоруссия увеличила пошлины на нефть и нефтепродукты, экспортируемые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Такая мера реализована в соответствии с постановлением правительства республики № 621 от 29 октября 2021 года.

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Совмин Белоруссии постановил повысить ставки экспортных пошлин на нефть сырую, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты с $62,8 до $71,2 за тонну. Пошлины на прямогонный бензин повышены с $34,5 до $39,1 за тонну, на товарные бензины, дизтопливо, лёгкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — с $18,8 до $21,3 за тонну.

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