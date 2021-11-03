Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Жесткий и сложный кризис в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами сегодня несёт в себе большую опасность, чем в годы холодной войны, заявил 2 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на форуме «Диалог Форт-Росс».

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«По нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны», — сказал он.

Более опасной эта ситуация, по словам Рябкова, представляется потому, что в прошлом существовали чёткие рамки и правила, а сейчас возникло «слишком много неизвестности вокруг всего этого».

Рябков сообщил также, что Россия разработала обширную повестку дня для развития стратегического диалога с США и сформировала две рабочие группы — группу по принципам и целям будущего контроля над вооружениями и группу по возможностям и действиям — с потенциальным эффектом стратегической стабильности.

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