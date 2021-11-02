Баку, 3 ноября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Первое заседание генеральных прокуроров стран Тюркского совета прошло в Баку. В обращении азербайджанского президента к участникам мероприятия указывается на акты вандализма против Азербайджана за годы оккупации территорий республики ВС Армении, а также на участие наемников в рядах армянской армии во вторую карабахскую войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев зачитал обращение президента республики Ильхама Алиева к участникам первого заседания Совета генеральных прокуроров государств — членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, открывшегося 1 ноября в Баку.

В обращении главы государства отмечается совершение армянской стороной многочисленных актов вандализма за годы оккупации территорий Азербайджана. Наряду с этим в нем подчеркивается привлечение Ереваном наемников и иностранных граждан к военным действиям против Азербайджана в период отечественной войны.

Пользователи Телеграма пишут в чатах популярных азербайджанских каналов:

Emin Sh-ov:Против России надо объединяться, молодцы!

Аделя Алиева: Это хорошо, что встречаются.

Махамбет Айткенов: Надо всем тюркам участвовать в восстановлении Карабаха. Договор подписать о создании единого Тюркского антитеррористического центра в г. Шуша. Направить туда по одному батальону от каждой страны тюркской.

Алмазбек Оморбаев: Надо расширять военно-техническое сотрудничество между тюркоязычными странами… и создать военный союз типа ОДКБ, НАТО…

Руслан Тагиев:Турция хочет поработить Азербайджан, вводя в заблуждение, будто все турки. Мир интереснее с разными национальностями.

В комментариях под видеороликом с этой новостью в YouTube Валентина Коновалова написала:

Валентина Коновалова: СЛАВЯНСКИЙ МИР создал и ТЮРКСКИЕ Народы.

Она собрала много комментариев от азербайджанских пользователей, например, Али Гатамов считает:

Ali Gatamov:Славянское немиролюбие спровоцировало создание Тюркского совета.

Шамиль Абый:Языки тюркоязычных народов притесняются, и создаются невыносимые условия для изучения родных языков в Российской Федерации. 40 минут в неделю на родной язык, без учебных пособий для учителей и учеников в гимназиях в Казани, массовые увольнения учителей из-за закона о языках в республиках. В принципе, вы правы в чем-то, тюркский мир объединяется в желании сохранить языки своих народов. Вы по теме сюжета говорили, наверное, а не историю имели в виду. Потому что история тюркских народов уходит в века. Тому подтверждение летописи русские, в основе которых и создавался славянский мир.

Катиб Гасанов: Когда тюркские народы осваивали Америку, славянского мира и духу не было. И с такой агрессивной риторикой скоро и славянскому миру придёт конец. Весь славянский мир находится на землях тюркоязычных народов.

İlgarAsadov: Слава туркоязычным народам!!!

atillaattila ТЮРОК: До здравствует ТУРАН!

Ахмед Акаев: Не стоит принимать в Тюркский союз не тюркоязычные государства, чтоб не размыть тюркость и не отдать правление тюрками другим народам. Не продайте тюркстрой, а то и среди вас тоже найдутся готовые на это ради кармана. И благоустройство своей семьи, ибо жадность и стремление использовать вверенную вам должность не вечны, и многие подлые люди стараются обогатиться подачками. Хоть один враг пробьётся к вам и очутится в вашем лагере — разобьет вас и сделает врагами. Будьте бдительны.