Лагос, Нигерия, , 00:53 — REGNUM Не менее 20 человек стали жертвами обрушения строящегося 21-этажного здания в нигерийском городе Лагос, 2 ноября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ибрагима Фаринлойе.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Инцидент произошел 1 ноября. Ранее сообщалось о 15 погибших в результате ЧП. По словам Фаринлойе, спасатели извлекли из-под обломков еще пять тел. Кроме того, девять человек пострадали. Портал PM News распространил информацию о том, что по сведениям очевидцев, под завалами могли оказаться около 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября по меньшей мере один человек погиб в результате обрушения здания в нигерийском городе Акуре.

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