Джакарта, 3 ноября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 на территории Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство.

Индонезия

Сообщается, что эпицентр землетрясение располагался в 137 километрах к северо-западу от района Малука Тенггара Барат. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 123 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Индонезии. Его очаг находился в 457 километрах к юго-востоку от города Амбон на глубине 95 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.