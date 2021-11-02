Берлин, 3 ноября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Федеральная прокуратура Германии получила заявление о преступлениях силовиков в Белоруссии. Они обвиняются в преступлениях против человечности.

Amnesty.org Белоруссия

Заявителями выступили «Европейский центр конституционных прав и прав человека» (ECCHR) и «Всемирная организация против пыток» (OMCT). Они считают шестерых высокопоставленных силовиков Белоруссии причастными к преследованиям по политическим мотивам, применению насилия к мирным демонстрантам, массовым задержаниям, пыткам, сексуальному насилию и причастности к исчезновениям людей.

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«Мы ожидаем, что федеральный прокурор инициирует процедуру расследования в отношении ответственных лиц, поскольку в самой Белоруссии в обозримом будущем расследования нарушений международного законодательства не предвидится», — заявил директор программы ECCHR по проблемам международных преступлений и правовой ответственности Андреас Шюллер, сообщает телерадиокомпания «Немецкая волна» (Deutsche Welle).

Андреас Шюллер считает, что «пострадавшие должны иметь возможность реализовать свои права», и Германии «следует сыграть при этом ведущую роль». По его мнению, расследование должно проводиться в рамках европейской инициативы по установлению виновных в преступлениях против мирных демонстрантов в Белоруссии.

Генеральный секретарь OMCT Джеральд Стаброк рассказал о доказательствах преднамеренного и систематического характера пыток, что позволяет квалифицировать их как преступления против человечности. Он отметил, что это подтверждают различные международные расследования, в том числе проведенное Московским механизмом ОБСЕ. Руководитель OMCT констатировал: «Наши собственные доклады продемонстрировали, что Белоруссия не предприняла ничего для расследования данных преступлений, а совершившие их остаются безнаказанными».

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