Сана, , 00:27 — REGNUM Посол Йемена в Бейруте Абдалла ад-Даис отозван для консультаций на родину в связи с заявлением министра информации Ливана Георга Кордахи о действиях аравийской коалиции на йеменской территории. Об этом 2 ноября сообщило на своем сайте йеменское внешнеполитическое ведомство.

Флаг Йемена المصور أنس الحاج

Речь идет о словах ливанского чиновника, обвинившего Саудовскую Аравию и другие страны коалиции в агрессии в Йемене, а также назвавшего защищающейся стороной йеменских мятежников-хуситов (движение «Ансар Аллах»). В сообщении йеменского министерства отмечается, что ранее ад-Даис передал в МИД Ливана ноту протеста по поводу заявления Кордахи.

Кроме того, в документе подчеркивается, что власти Йемена считают виновником конфликта в стране руководство Ирана. В йеменском МИД добавили, что правительство и народ республики продолжат бороться с «иранским проектом и его вооруженными отрядами (хуситами)».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Саудовская Аравия и Бахрейн объявили о решении выдворить послов Ливана со своих территорий из-за заявления Георга Кордахи. Эр-Риад также отозвал своего посла в Бейруте на родину.

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