Брайтон, Великобритания, , 00:04 — REGNUM В последнем эфире на своем сайте Q+A The Red Hand Files британский рок-музыкант и фронтмен группы Nick Cave & The Bad Seeds Ник Кейв рассказал, что он переехал в Лос-Анджелес из Брайтона, потому что «там стало слишком грустно» после смерти его сына.

Лос-Анджелес salewskia

Кейв ответил на три вопроса: один о том, как он написал песню «Heart That Kills You», другой фанат спросил «почему он так чертовски зол», а третий о том, почему Ник Кейв уехал из Брайтона. Как обычно, ответы Кейва были искренними, он связывает текст песни «Heart That Kills You» с тем, почему он и его жена Сьюзи покинули Брайтон после смерти его сына Артура в 2015 году. Кейв написал: «Слова песни в какой-то степени объясняют, почему мы со Сьюзи переехали из Брайтона в Лос-Анджелес. Брайтон просто стал слишком грустным. Однако мы вернулись в Брайтон, как только поняли, что, независимо от того, где мы будем жить, мы все равно заберем нашу печаль с собой. Однако в наши дни мы проводим большую часть времени в Лондоне, в крошечном, секретном розовом доме, где мы счастливы».

В сентябре стало известно, что в следующем году Кейв выпустит новую книгу «Вера, надежда и резня», которая будет охватывать последние шесть лет его жизни после смерти его сына.