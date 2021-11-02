Тирана, 2 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В Албании началась вакцинация третьей дозой вакцины от коронавируса врачей и медицинских сестер. Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу 2 ноября посетила центры вакцинации и понаблюдала за процессом, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Minrex.gob.cu Вакцинация

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Манастирлиу подчеркнула, что в минздраве ведут работу по обеспечению бесперебойных поставок вакцины от коронавируса в текущем и будущем году. Переговоры ведутся с американской фармацевтической компанией Pfizer и представителями международной программы помощи бедным странам в проведении вакцинации от коронавируса COVAX.

Ранее в стране началась вакцинация третьей дозой пожилых людей, а также вакцинация детей в возрасте от 12 до 16 лет, страдающих хроническими заболеваниями.