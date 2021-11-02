Приштина, , 23:50 — REGNUM Ведущий кандидат на пост мэра Приштины, экс-министр здравоохранения Косово Арбен Вития в интервью албанскому новостному агентству Telegrafi рассказал о своих планах по благоустройству столицы Косово в случае победы во втором туре местных выборов, который пройдет 14 ноября.

Арбен Вития Http://msh.rks-gov.net/

Политик заявил о намерении стимулировать молодежные стартапы и отметил высокий потенциал молодежи в сфере информационных технологий. По его словам, именно молодежь составляет основную массу занятых в этом секторе экономики.

Другим направлением своей будущей работы Вития назвал инвестиции в старые районы Приштины. По словам политика, недостаток инвестиций привел к тому, что граждане избегают некоторых районов города. Чтобы вновь вдохнуть в них жизнь и эстетику Вития намерен обратиться к деятелям искусства.

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