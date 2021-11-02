Лондон, , 23:37 — REGNUM Британский коллектив Alt-J, известный благодаря смешении жанров инди-рока и электроники в своем творчестве, раскрыли основную тематику грядущего студийного альбома «The Dream». Об этом информирует портал The Guardian.

Убийца Clker-Free-Vector-Images

Ранее пластинка была анонсирована с выходом сингла «U&ME», который, по словам участников группы, «о хорошем времени, духовном единстве и чувстве, когда кажется, что никогда не будет лучше чем сейчас». Однако, в недавнем интервью порталу The Guardian, группа объяснила как пластинка принимает «мрачный, драматичный» характер. «Мы испытали много мучительных вещей», — объяснил фронтмен Джо Ньюман. «Они накапливаются, и вы пишете о них со временем, придумываете идеи, которые соответствуют этим эмоциям, а затем собираете все это вместе». Песня «Losing My Ming» была написана, благодаря травмирующему опыту, который Ньюману пришлось испытать в продростковом возрасте, когда он изучал мотивы серийного убийцы для своей песни. «Я стараюсь не говорить об этом, но тогда была убита сестра моего друга», — объяснил он. «Это было ужасно, но я думаю, что меня всегда тянуло к этому каким-то странным вещам».

Ньюман также рассказал о предстоящем сингле «Get Better». Песня была написана о смерти своего партнера и «истинных ужасах того, что может сделать COVID-19». Альбом «The Dream», который станет четвертым в дискографии группы, выйдет 11 февраля.