Приштина, , 23:46 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 2 ноября выступила с докладом перед комиссией по вопросам европейской интеграции, в ходе которого заявила, что Косово подает заявки на вступление в международные организации только после того, как заверит получение необходимых голосов.

Доника Гервала Mfa-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава МИД Косово подчеркнула, что ведется работа по получению новых признаний Косово и углублению двусторонних отношений с государствами, однако в этом направлении наблюдается некоторая стагнация.

Гервала-Шварц отметила, что вступление в международные организации проводится в несколько этапов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в МИД Сербии заявили о готовящихся отзывах признания Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Косово: Никакого Сообщества сербских муниципалитетов не будет