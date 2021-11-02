Мадрид, , 23:27 — REGNUM Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма усилилось, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на газету El Pais.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания Цитата из видео на YouTube

За прошедшие сутки выросла интенсивность выброса пепла, а также усиливаются потоки лавы. Один из лавовых потоков, двигающийся к югу, грозит перерезать одну из автотрасс острова.

В течение 24 часов на острове Ла-Пальма было зафиксировано порядка 50 подземных толчков, магнитуда которых достигала 3,6.

Из-за загрязнения воздуха вулканическими выбросами приостановлено очное обучение в школах пяти муниципалитетов острова.

Оперштаб рекомендует местным жителям закрыть окна, выключить вентиляцию и без особой нужды не выходить из домов. Также жителям острова рекомендуется использовать при передвижениях защитные очки, маски и респираторы.

Напомним, вулкан на острове Ла-Пальма извергается с 19 сентября, вулканическая лава покрыла 975 гектаров и уничтожила около 2600 домов.

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