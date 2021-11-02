Приштина, Сербия, 2 ноября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Бывший командующий сил безопасности Косово Кадри Кастрати 2 ноября заявил, что, по имеющейся у него информации, президент Сербии Александр Вучич и глава МВД (бывший министр обороны Сербии) Александр Вулин набирают наемников из России для отправки их на север Косово.

(сс) MrPenguin20 Силы безопасности Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кастрати заявил, что «русские люди из Сербии и России каждый день присутствуют на севере Косово». Целью этого присутствия он назвал создание напряжения в регионе, подобного ситуации в Боснии и Герцеговины, где член президиума и глава Республики Сербской Милорад Додик заявил о возможности мобилизации армии ради отделения от Боснии и Герцеговины.

Кастрати подчеркнул, что поддержание боеспособности сил безопасности Косово должно быть приоритетом правительства в Приштине.